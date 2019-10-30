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СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы, фото: СБУ

Шпиона ФСБ поймали на Черкасщине на горячем (ФОТО)

30 окт 2019, 17:46
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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ России, который пытался получить секретную украинскую военную документацию.

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Спецоперацию украинские правоохранители провели в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кадровый российский офицер завербовал жителя Черкасской области. Гражданин Украины за материальное вознаграждение согласился выполнить задание, собрать информацию по укреплению обороноспособности своей страны.

СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы, фото СБУ

СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы, фото СБУ

Агент российской спецслужбы пытался получить документы с ограниченным доступом. Он устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Российские кураторы предоставили ему специальные технические средства, чтобы тот выполнил задание.

Украинские правоохранители расследуют дело. Они начали уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Лишение свободы сроком до 15 лет — санкция данной статьи.

Напомним, в сентябре российские кураторы «кинули» с оплатой антиукраинского агитатора. В СБУ сообщили, что мужчина в российских соцсетях распространял призывы к изменению границ нашего государства.

Источник: Ракурс


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