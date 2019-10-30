СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы, фото: СБУ

https://racurs.ua/n128785-sbu-zaderjala-agenta-fsb-rf-pri-poluchenii-sekretnyh-materialov-oboronnoy-sfery-foto.html

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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ России, который пытался получить секретную украинскую военную документацию.

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Спецоперацию украинские правоохранители провели в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кадровый российский офицер завербовал жителя Черкасской области. Гражданин Украины за материальное вознаграждение согласился выполнить задание, собрать информацию по укреплению обороноспособности своей страны.

Агент российской спецслужбы пытался получить документы с ограниченным доступом. Он устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Российские кураторы предоставили ему специальные технические средства, чтобы тот выполнил задание.

Украинские правоохранители расследуют дело. Они начали уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Лишение свободы сроком до 15 лет — санкция данной статьи.

Напомним, в сентябре российские кураторы «кинули» с оплатой антиукраинского агитатора. В СБУ сообщили, что мужчина в российских соцсетях распространял призывы к изменению границ нашего государства.