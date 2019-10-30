СБУ затримала агента ФСБ РФ під час отримання секретних матеріалів оборонної сфери, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n128785-sbu-zatrymala-agenta-fsb-rf-pid-chas-otrymannya-sekretnyh-materialiv-oboronnoyi-sfery.html

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ Росії, який намагався отримати секретну військову українську документацію.

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Спецоперацію українські правоохоронці провели у Черкаській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Кадровий російський офіцер завербував мешканця Черкащини. Громадянин України за матеріальну винагороду погодився виконати завдання, зібрати інформацію щодо обороноздатності своєї країни.

Агент російської спецслужби намагався отримати документи з обмеженим доступом. Він встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Російські куратори надали йому спеціальні технічні засоби, щоб той виконав завдання.

Українські правоохоронці розслідують справу. Вони розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Позбавлення волі терміном до 15 років — санкція даної статті.

Нагадаємо, у вересні російські куратори «кинули» з оплатою антиукраїнського агітатора. В СБУ повідомили, що чоловік через російські соцмережі поширював заклики до зміни кордонів нашої держави.