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СБУ затримала агента ФСБ РФ під час отримання секретних матеріалів оборонної сфери, фото: СБУ

Шпигуна ФСБ зловили на Черкащині на гарячому (ФОТО)

30 жов 2019, 17:46
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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ Росії, який намагався отримати секретну військову українську документацію.

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Спецоперацію українські правоохоронці провели у Черкаській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Кадровий російський офіцер завербував мешканця Черкащини. Громадянин України за матеріальну винагороду погодився виконати завдання, зібрати інформацію щодо обороноздатності своєї країни.

СБУ затримала агента ФСБ РФ під час отримання секретних матеріалів оборонної сфери, фото СБУ

СБУ затримала агента ФСБ РФ під час отримання секретних матеріалів оборонної сфери, фото СБУ

Агент російської спецслужби намагався отримати документи з обмеженим доступом. Він встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Російські куратори надали йому спеціальні технічні засоби, щоб той виконав завдання.

Українські правоохоронці розслідують справу. Вони розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Позбавлення волі терміном до 15 років — санкція даної статті.

Нагадаємо, у вересні російські куратори «кинули» з оплатою антиукраїнського агітатора. В СБУ повідомили, що чоловік через російські соцмережі поширював заклики до зміни кордонів нашої держави.

Джерело: Ракурс


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