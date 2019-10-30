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Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Фото:WTA

Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

30 окт 2019, 17:43
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Элина Свитолина, первая ракетка Украины, вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Сегодня действующая обладательница трофея обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3.

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Встреча Свитолиной и Халеп длилась больше, чем полтора часа. За это время украинская теннисистка реализовала четыре брейка и отдала две свои подачи. Также Свитолина сделала четыре подачи на вылет. В свою очередь Халеп реализовала два брейка и сделала одну подачу на вылет.

Турнир проходит в китайском Шэньчжэне. Он продлится с 27 октября по 3 ноября

Свитолина добыла победу и в первом матче турнира. Таким образом, она досрочно вышла из группы. ​

Напомним, что в первом матче турнира она победила Каролину Плишкову (2:0), а Халеп была сильнее Андрееску (2:1).

Источник: Ракурс


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