Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Фото:WTA

https://racurs.ua/n128786-svitolina-vyshla-v-polufinal-itogovogo-turnira-wta.html

Ракурс

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Сегодня действующая обладательница трофея обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3.

Loading...

Встреча Свитолиной и Халеп длилась больше, чем полтора часа. За это время украинская теннисистка реализовала четыре брейка и отдала две свои подачи. Также Свитолина сделала четыре подачи на вылет. В свою очередь Халеп реализовала два брейка и сделала одну подачу на вылет.

Турнир проходит в китайском Шэньчжэне. Он продлится с 27 октября по 3 ноября

Свитолина добыла победу и в первом матче турнира. Таким образом, она досрочно вышла из группы. ​

Напомним, что в первом матче турнира она победила Каролину Плишкову (2:0), а Халеп была сильнее Андрееску (2:1).