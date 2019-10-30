Съезд судей Украины заполнил свою квоту в ВККСУ, фото — sud.ua

https://racurs.ua/n128781-sezd-sudey-ukrainy-zapolnil-svou-kvotu-v-vkksu.html

Ракурс

Съезд судей Украины 30 октября заполнил свою квоту в составе Высшей квалификационной комиссии судей.

Loading...

Сегодня делегаты XVII внеочередного съезда судей Украины избрали и второго нового члена ВККСУ. Им стала Тетяна Широян. Голоса за нее отдали 155 участников съезда судей.

Сегодня делегаты уже избрали членом ВККСУ Александра Панасюка (судья Винницкого апелляционного суда). Во второй тур голосования вышли Оксана Гумега (судья Хозяйственного суда Киева) и Татьяна Широян (судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел), которые в первом набрали 74 и 127 голосов соответственно.

Панасюк и Широян будут работать в ВККСУ вместо Владимира Бутенко и Татьяны Шиловой.

Упомянутые кандидаты конкурировали на съезде с Юрием Зайцевым (судья Хозяйственного суда Одесской области), Александром Ткаченко (судья Хозяйственного суда Николаевской области) и Тамарой Новиковой (судья Черкасского окружного административного суда).

Сейчас ВККСУ находится перед вероятным началом полной перегрузки. Верховная Рада приняла закон, который вводит новый этап судебной реформы. В частности, предусматриваются новации и в работе ВККСУ.

Высшая квалификационная комиссия судей станет коллегиальным органом, регламент которого будет утверждать Высший совет правосудия. Количество членов ВККСУ сократят с 16 до 12 членов, их будет назначать ВСП по результатам конкурса, который он также будет проводить. Сейчас этот закон, который критикуют в Евросоюзе и в Верховном суде, еще не подписали спикер парламента и президент.