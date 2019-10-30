Съезд судей избрал еще одного судью КСУ, фото — Совет судей Украины

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Ракурс

Съезд судей ввел в Конституционный суд Украины нового судью, выбрав его среди четырех кандидатов.

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В Киеве второй день проходит XVII внеочередной съезд судей Украины. Как стало известно из трансляции съезда, судьей КСУ сегодня были избран Петр Фелюк.

Вчера членом КСУ делегаты съезда судей избрали Галину Юровскую, которая ранее была судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Сегодня, во время повторного голосования, членов КСУ избирали среди четырех кандидатов: Петра Филюка, Александра Прокопенко, Оксаны Грищук и Александра Коровайко.

Квота съезда судей в КСУ освободилась после того, как в сентябре подали в отставку судьи Наталья Шаптала, Михаил Гультай и Михаил Запорожец. Они были судьями Конституционного суда с 2010 года.

За судейские мантии КСУ боролись 33 претендента, но Совет судей Украины в августе рекомендовал лишь 16 кандидатов.

Напомним, что недавно в Конституционном суде произошел скандал: бывшего председателя КСУ Станислава Шевчука суд восстановил в должности, но его все равно не допустили к работе.