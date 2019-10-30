З’їзд суддів обрав ще одного суддю КСУ, фото — Рада суддів України

https://racurs.ua/ua/n128717-z-yizd-suddiv-zapovnyv-kvotu-u-ksu.html

Ракурс

З’їзд суддів ввід до Конституційного суду України нового суддю, обравши його серед чотирьох кандидатів.

Loading...

У Києві другий день триває XVII позачерговий з’їзд суддів України. Як стало відомо з трансляції з’їзду, суддею КСУ сьогодні було обрано Петра Філюка.

Учора членом КСУ делегати з’їзду суддів обрали Галину Юровську, котра раніше була суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Сьогодні, під час повторного голосування, членів КСУ обирали серед чотирьох кандидатів: Петра Філюка, Олександра Прокопенка, Оксани Грищук та Олександра Коровайка.

Квота з’їзду суддів в КСУ звільнилася після того, як у вересні подали у відставку судді Наталія Шаптала, Михайло Гультай і Михайло Запорожець. Вони були суддями Конституційного суду з 2010 року.

За суддівські мантії КСУ змагалися 33 претенденти, але Рада суддів України у серпні рекомендувала лише 16 кандидатів.

Нагадаємо, що недавно в Конституційному суді стався скандал: колишнього голову КСУ Станіслава Шевчука суд поновив на посаді, але його все одно не допустили до роботи.