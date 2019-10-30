Парламент вніс зміни до закону про місцеві вибори в Україніhttps://racurs.ua/ua/n128774-parlament-vnis-zminy-do-zakonu-pro-miscevi-vybory-v-ukrayini.htmlРакурс
Верховна Рада України 30 листопада ухвалила в другому читанні проект закону № 0939 «Про внесення змін до закону „Про місцеві вибори“ щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах».
За документ проголосували 297 народних обранців. Автори документу впевнені, що цей закон допоможе удосконалити систему взаємовідносин між політичними партіями та виборчими комісіями. Про це йдеться в пояснювальній записці закону, повідомляється на сайті ВРУ.
Це допоможе представникам політичних партій реалізувати свої виборчі права на відповідних місцевих виборах, — йдеться в повідомленні.
Зміни передбачають, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється вищим керівним органом чи з’їздом політичної сили. А керівний орган партії ухвалює рішення про участь місцевих організацій політсили при проведенні позачергових та/або перших місцевих виборів.
Як відомо, даний проект закону Верховна Рада восьмого скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року.
Нагадаємо, в «Слузі народу» заявили, що дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутися вже в 2020 році. Політики впевнені, що наразі вже є перші ознаки того, що Верховну Раду дев’ятого скликання потрібно розпускати.