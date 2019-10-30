Верховна Рада внесла зміни до закону про місцеві вибори. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/ua/n128774-parlament-vnis-zminy-do-zakonu-pro-miscevi-vybory-v-ukrayini.html

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Верховна Рада України 30 листопада ухвалила в другому читанні проект закону № 0939 «Про внесення змін до закону „Про місцеві вибори“ щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах».

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За документ проголосували 297 народних обранців. Автори документу впевнені, що цей закон допоможе удосконалити систему взаємовідносин між політичними партіями та виборчими комісіями. Про це йдеться в пояснювальній записці закону, повідомляється на сайті ВРУ.

Це допоможе представникам політичних партій реалізувати свої виборчі права на відповідних місцевих виборах, — йдеться в повідомленні.

Зміни передбачають, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється вищим керівним органом чи з’їздом політичної сили. А керівний орган партії ухвалює рішення про участь місцевих організацій політсили при проведенні позачергових та/або перших місцевих виборів.

Як відомо, даний проект закону Верховна Рада восьмого скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року.

Нагадаємо, в «Слузі народу» заявили, що дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутися вже в 2020 році. Політики впевнені, що наразі вже є перші ознаки того, що Верховну Раду дев’ятого скликання потрібно розпускати.