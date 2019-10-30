Верховная Рада внесла изменения в закон о местных выборах. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/n128774-parlament-vnes-izmeneniya-v-zakon-o-mestnyh-vyborah-v-ukraine.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 30 ноября приняла во втором чтении проект закона № 0939 «О внесении изменений в закон „О местных выборах“ относительно урегулирования процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в местных выборах».

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За документ проголосовали 297 народных избранников. Авторы документа уверены, что этот закон поможет усовершенствовать систему взаимоотношений между политическими партиями и избирательными комиссиями. Об этом говорится в пояснительной записке закона, сообщается на сайте ВРУ.

Это поможет представителям политических партий реализовать свои избирательные права на местных выборах, — говорится в сообщении.

Изменения предусматривают, что при проведении очередных местных выборов решение об участии местных организаций политической партии принимается высшим руководящим органом или съездом политической силы. А руководящий орган партии принимает решение об участии местных организаций политсилы при проведении внеочередных и/или первых местных выборов.

Как известно, данный проект закона Верховная Рада восьмого созыва поддержала за основу в первом чтении в ноябре 2017 года.

Напомним, в «Слуге народа» заявили, что досрочные парламентские выборы в Украине могут состояться уже в 2020 году. Политики уверены, что сейчас уже есть первые признаки того, что Верховную Раду девятого созыва нужно распускать.