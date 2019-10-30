Разведение сторон: в зоне ООС ввели ограничения для граждан и предоставили спецполномочия силовикам, фото — tverezo.info

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С началом процесса разведения сторон в районе Золотого в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начал действовать специальный статус.

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Режим «Желтый» ввели с 28 октября, сообщила сегодня пресс-служба ООС. Это значит, что пребывание и передвижение лиц в зоне действия ООС возможен только при наличии документов, а специальные ведомства имеют право досмотра личных вещей и автомобилей. Период действия спецрежима не указан.

Силовики (ВСУ и полиция) в период действия спецрежима получили дополнительные полномочия. В частности, речь идет о задержании граждан, не имеющих при себе документов, досмотре личных вещей, беспрепятственный вход на земельные участки и в помещения, использовании в служебных целях транспорта граждан.

Возможны также ограничение движения авто и пешеходов, использование в служебных целях транспортных средств, принадлежащих предприятиям и учреждениям.

Лицам, которые не задействованы в ООС, ограничивается въезд и выезд, получение разрешительных документов, хранение оружия, в том числе холодной и травматического, право фото- и видеосъемки, использование дронов, любых радиостанций в транспортных средствах, а также проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты.

Напомним, 29 октября в штабе ООС заявили, что в 12.00 началось разведение сил в Золотом Луганской области. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на процесс разведения сторон уйдет от семи до 10 дней. При этом все будет зависеть от сохранения режима прекращения огня. После разведения сил в Золотом, процесс начнется в Петровском. Впрочем, сегодня стало известно о новых обстрелах гражданских в районе разведения.