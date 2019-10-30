Разведение войск: обнародованы фотодоказательства обстрелов «Золотого-4» террористами. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128754-razvedenie-voysk-obnarodovany-fotodokazatelstva-obstrelov-zolotogo-4-terroristami.html

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Обстрелы на Донбассе со стороны подконтрольных России террористических формирований зафиксировали представители Совместного центра по координации и контролю прекращения огня накануне разведения войск, предусмотренного так называемой «формулой Штайнмайера».

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Из стрелкового оружия калибра 7,62 мм был обстрелян поселок «Золотое-4» в Попаснянском районе Луганской области. По данным штаба операции Объединенных сил, произошло это вечером 28 октября, за день до начала передислокации войск на линии разграничения.

Огонь велся в период с 20.45 до 22.40, в том числе по жилым домам в «Золотом-4». Наблюдатели осуществили фотофиксацию повреждений инфраструктуры, в частности, кровли и облицовки двух частных домов по улицам Ореховой и Довженко.

Также было опрошено местное население. К счастью, в результате обстрелов люди не пострадали.

Кроме того, в штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки, 29 октября, террористы девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП в направлении Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского и Крымского.

Сегодня, 30 октября, донбасские террористы и российские оккупанты уже дважды нарушали режим прекращения огня. Обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в районе Зайцевого и Крымского.

Штаб ООС отметил, что украинские бойцы не понесли потерь вследствие указанных обстрелов.

Напомним, вчера, 29 октября, на Донбассе началось разведение войск, предусмотренное «формулой Штайнмайера». В 12.00 подразделения Вооруженных сил Украины покинули позиции возле «Золотого». По данным сепаратистских СМИ, подконтрольные России террористы также осуществили передислокацию своих формирований. Ожидается, что между сторонами конфликта будет 2 км расстояния, а не 600−700 м, как это было до отвода.

Через 7−10 дней запланировано разведения войск близ Петровского на Луганщине.