Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипмиссии. Фото: liga.net

Израиль внезапно закрыл дипломатическую миссию в Украине: стала известна причина

30 окт 2019, 09:19
999

Посольство Израиля в Украине сообщило о временном закрытии дипломатической миссии.

Loading...

Дипмиссия в Украине закрывается из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Это произошло из-за нарушения договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года. Об этом сообщается на странице Israel in Ukraine в Facebook.

Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства или консульства. В ведомстве надеются, что этот кризис пройдет в ближайшее время.

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. В рамках соглашения Израиль отменит около 80% всех пошлин против украинских промышленных товаров и 9% пошлин, которые применяются против товаров агросектора. Киев обязуется отменить около 70% таможенных пошлин, которые применяются на промышленную продукцию из Израиля и 6% пошлин против сельскохозяйственной.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Гонтарева объяснила, почему не будет судиться с Коломойским (ВИДЕО)

Экс-глава НБУ Гонтарева объяснила, почему не намерена судиться с украинским олигархом Коломойским. Гонтарева рассказала, что, во-первых, это вопрос юрисдикции, а во-вторых, у нее не хватит средств проводить все возможные суды

Новости Украины
10:34

Акцию протеста под Верховной Радой устроили аграрии, выступающие против создания рынка земли (ФОТО, ВИДЕО)

Аграрии устроили акцию протеста под зданием украинского парламента. Они выступают против продажи земли олигархам и призывают депутатов не принимать законопроект № 2178−10

Новости Украины
10:27