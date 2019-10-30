Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипмиссии. Фото: liga.net

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Посольство Израиля в Украине сообщило о временном закрытии дипломатической миссии.

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Дипмиссия в Украине закрывается из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Это произошло из-за нарушения договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года. Об этом сообщается на странице Israel in Ukraine в Facebook.

Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства или консульства. В ведомстве надеются, что этот кризис пройдет в ближайшее время.

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. В рамках соглашения Израиль отменит около 80% всех пошлин против украинских промышленных товаров и 9% пошлин, которые применяются против товаров агросектора. Киев обязуется отменить около 70% таможенных пошлин, которые применяются на промышленную продукцию из Израиля и 6% пошлин против сельскохозяйственной.