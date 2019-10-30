Посольство Ізраїлю в Україні повідомило про закриття дипмісії. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n128752-izrayil-raptovo-zakryv-dyplomatychnu-misiu-v-ukrayini-stala-vidoma-prychyna.html

Ракурс

Посольство Ізраїлю в Україні повідомило про тимчасове закриття дипломатичної місії.

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Дипмісія в Україні закривається через бойкот рішення ізраїльського Міністерства фінансів. Це сталося через порушення домовленостей, узгоджених та підписаних 21 липня 2019 року. Про це повідомляється на сторінці Israel in Ukraine у Facebook.

Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені та підписані генеральним директором Мінфіну 21 липня 2019 року, та застосувати однобічну процедуру, яка змінює протокол, який був у протягом кількох десятиліть, ми змушені закрити дипломатичну місію, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не матиме права в’їхати до посольства чи консульства. У відомстві сподіваються, що ця криза мину найближчим часом.

Згодом стало відомо, що сьогодні Ізраїль закрив свої посольства по всьому світу — консульські послуги не надаватимуть, зайти до представництв теж не можна. Наразі невідомо, коли ізраїльські посольства та консульства відновлять свою роботу.

Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. У межах угоди Ізраїль скасує близько 80% всіх мит проти українських промислових товарів та 9% мит, які застосовуються проти товарів агросектору. Натомість Київ зобов’язується скасувати близько 70% мит, які застосовуються на промислову продукцію з Ізраїлю та 6% мит проти сільськогосподарської.