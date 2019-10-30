У справі про імпічмент Трампа зробили важливу заяву. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128751-impichment-trampa-posadovec-rady-nacbezpeky-ssha-zrobyv-vajlyvu-zayavu.html

Ракурс

Підполковник Александер Віндман, директор із питань Європи Ради з національної безпеки США, дав свідчення в американському Конгресі у справі щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Loading...

Слухання відбулись за зачиненими дверима. Віндман заявив, що посол США в ЄС Гордон Сондланд звертався до представників України з проханням провести розслідування щодо начебто втручання Києва в американські президентські вибори в 2016 році. Текст виступу Віндмана перед Конгресом оприлюднило видання Politico.

Така вимога була умовою організації зустрічі Дональда Трампа й Володимира Зеленського. Американський посол порушив питання розслідувань перед української делегацією, під час її візиту в Вашингтон 10 липня. Тоді американську столицю відвідали секретар РНБО Олександр Данилюк та помічник президента Андрій Єрмак. Американський дипломат наголосив на важливості розслідування питання втручання у вибори 2016 року й справи Хантера Байдена. Зазначається, що після заяви Сондланда про розслідування, тодішній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон «негайно завершив зустріч».

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.