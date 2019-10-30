Борис Джонсон сподівається одержати на виборах переконливу перемогу. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n128750-parlament-velykoyi-brytaniyi-pidtrymav-provedennya-dostrokovyh-vyboriv-12-grudnya.html

Ракурс

Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала за законопроект щодо проведення дострокових виборів 12 грудня 2019 року.

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За вибори виступили 438 членів парламенту, проти — 20. Тепер ця постанова повинна пройти палату лордів. Очікується, що розгляд документу не буде проблемним. Про це повідомляє BBC.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже тричі вносив до парламенту ініціативу про дострокові вибори. Раніше його ініціативи не знаходили підтримки серед депутатів. Ініціативам Джонсона щодо виборів не вистачало двох третин голосів, зокрема прем'єра не підтримували лейбористи.

Джонсон розраховує, що на майбутніх виборах Консервативна партія здобуде більшість місць у палаті громад. Це дозволить прем'єру провести свою політику щодо Brexit.

Нагадаємо, 29 жовтня Євросоюз офіційно затвердив підтримане нещодавно країнами-членами рішення щодо продовження терміну відстрочки для проведення процедури виходу Великої Британії з ЄС. Таким чином, тепер Британія може залишатися державою-членом ЄС з усіма відповідними правами та обов’язками до 31 січня 2020 року.