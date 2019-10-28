Brexit: Євросоюз погодився надати Британії відстрочку ще на три місяці

Вихід Британії з ЄС запланований на 31 жовтня

https://racurs.ua/ua/n128659-brexit-ievrosouz-pogodyvsya-nadaty-brytaniyi-vidstrochku-sche-na-try-misyaci.html

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Європейський Союз погодився надати Великій Британії відстрочку на три місяці — з 31 жовтня цього року до 31 січня 2020 року — для ухвалення всіх необхідних рішень щодо процесу виходу цієї країни з ЄС (так званого Brexit).

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Відповідне рішення підтримали 27 країн-членів Євросоюзу, повідомив у своєму Твіттері голова Європейської Ради Дональд Туск.

За інформацією джерел агентства Reuters у дипломатичних колах, завершення письмової процедури схвалення цього рішення членами ЄС очікується у вівторок чи середу. Процедура відтермінування буде запущена в разі, якщо Лондон надішле відповідний запит.

Зазначається, що ця відстрочка є гнучкою — якщо Британія раніше ратифікує відповідну угоду, Brexit може відбутися раніше.

Сьогодні британський парламент розглядатиме питання можливості дочасних виборів 12 грудня, ініціативу проведення котрих нещодавно висунув прем'єр-міністр цієї країни Борис Джонсон, який наразі немає стійкої парламентської підтримки для проведення Brexit.

Щоб домогтися перевиборів, Джонсону потрібна підтримка двох третин парламенту. Дві опозиційні партії — шотландські націоналісти та ліберальні демократи раніше заявляли, що підтримають перевибори, якщо ЄС надасть відстрочку для Brexit.

Brexit вже двічі переносився — з 29 березня та 12 квітня — після того, як попередниця Джонсона Тереза Мей тричі не змогла домовитися з парламентом про ратифікацію угоди щодо умов виходу Британії з Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно в уряді Великої Британії заявили про активізацію Yellowhammer — надзвичайного плану, створеного на випадок виходу країни з Євросоюзу без укладання відповідної угоди з Брюсселем.