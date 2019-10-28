Brexit: Евросоюз согласился предоставить Британии отсрочку еще на три месяца

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября

https://racurs.ua/n128659-brexit-evrosouz-soglasilsya-predostavit-britanii-otsrochku-esche-na-tri-mesyaca.html

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Европейский Союз согласился предоставить Великобритании отсрочку на три месяца — с 31 октября этого года в 31 января 2020 года — для принятия всех необходимых решений относительно процесса выхода этой страны из ЕС (так называемого Brexit).

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Соответствующее решение поддержали 27 стран-членов Евросоюза, сообщил в своем Твиттере глава Европейского Совета Дональд Туск.

По информации источников агентства Reuters в дипломатических кругах, завершение письменного одобрения этого решения членами ЕС ожидается во вторник или среду. Процедура отсрочки будет запущена в случае, если Лондон направит соответствующий запрос.

Отмечается, что эта отсрочка является гибкой — если Великобритания ранее ратифицирует соответствующее соглашение, Brexit может произойти раньше.

Сегодня британский парламент будет рассматривать вопрос о возможности досрочных выборов 12 декабря, инициативу проведения которых недавно выдвинул премьер-министр этой страны Борис Джонсон, не имеющий в настоящее время устойчивой парламентской поддержки для проведения Brexit.

Чтобы добиться перевыборов, Джонсону нужна поддержка двух третей парламента. Две оппозиционные партии — шотландские националисты и либеральные демократы ранее заявляли, что поддержат перевыборы, если ЕС предоставит отсрочку для Brexit.

Brexit уже дважды переносился — с 29 марта и 12 апреля — после того, как предшественница Джонсона Тереза Мэй трижды не смогла договориться с парламентом о ратификации соглашения об условиях выхода Британии из Евросоюза.

Напомним, недавно в правительстве Великобритании заявили об активизации Yellowhammer — чрезвычайного плана, созданного на случай выхода страны из Евросоюза без заключения соответствующего соглашения с Брюсселем.