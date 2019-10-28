Аэропорт в Жулянах эвакуируют из-за сообщения о минировании, фото — Фейсбук О.Мальчевской

https://racurs.ua/n128658-aeroport-v-julyanah-evakuiruut-iz-za-soobscheniya-o-minirovanii-foto.html

Ракурс

В понедельник, 28 октября, в столичном аэропорту «Жуляны» проводят эвакуацию из-за сообщения о возможном минировании. В аэропорту якобы нашли подозрительную сумку.

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О чрезвычайной ситуации в аэропорту рассказала в Фейсбук журналист Ольга Мальчевская. Она написала, что при этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет и люди не понимают, куда им идти — на посадку или на выход.

Пресс-секретарь аэропорта «Киев» Галина Бондаренко рассказала, что в аэропорту работали взрывотехники, но сумки с взрывчаткой, о которой говорилось в сообщении, не нашли.

По ее словам, задержка может занять час-полтора, а отмены рейсов не будет. Мальчевская рассказала, что многих пассажиров держали в автобусах на взлетной полосе.

Это не первое сообщение о минировании аэропорта имени Сикорского в этом году. Ранее неизвестные заявляли о якобы заложенной здесь взрывчатке 23 апреля, 10 июня, 21 сентября, 27 сентября.

Сегодня по Украине прокатилась новая волна анонимных заминирований. Их фиксировали в Краматорске, Житомире, Днепре, Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске и Одессе. В Киеве, кроме «Жулян» сообщили о минировании областной больницы.

В октябре «Ракурс» сообщал о задержании и отмене рейсов в Киеве и Одессе из-за сильного тумана.