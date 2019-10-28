Загадочный космический аппарат NASA Boeing X-37B вернулся на Землю, фото: United States Air Force

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Космический аппарат NASA Boeing X-37B вернулся на Землю.

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Он приземлился в космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Об этом проинформировали представители Военно-воздушных сил США.

Воздушное судно установило рекорд пребывания на орбите: продолжительность секретной миссии NASA и ВВС США составила более 2 лет (780 дней). В ведомстве назвали этот полет крайне важным для будущего применения космических самолетов многоразового использования.

В специальной космической программе участвуют две беспилотные модели Boeing X-37B. Они способны на многократные космические полеты. Пара уникальных космолетов налетала 2865 дней в течение пяти миссий, последняя из которых завершилась вчера. Ее подробности американское правительство не разглашает.

Космолеты Boeing напоминают версию старых космических кораблей «Спейс Шаттл». Используется аналогичная методика полета: при помощи ракет-носителей проводится запуск на орбиту Земли, а посадка на взлетно-посадочную полосу осуществляется способом, как у обычных самолетов.

Вес Boeing X-37B составляет 5 т, а длина — 8,9 м. Конструкция позволяет авиасудну оставаться на орбите 270 дней. Первый полет аппарата состоялся в 2010 году. Космический аппарат участвует в транспортировке спутниковых датчиков и другого оборудования.

Ранее стало известно, что концерн Boeing создаст уникальный вертолет для спецопераций американской армии. Он получит улучшенные технические особенности для обеспечения высокого уровня живучести.