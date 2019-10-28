Зеленский подтвердил, что Украина покупает уголь с ОРДЛО, фото - westnews.info

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина покупает и использует уголь, который добывают в шахтах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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Такое заявление глава государства сделал во время визита в Золотое, который состоялся на прошлой неделе. В разговоре с ветеранами, которые пытаются не допустить разведения сторон, Зеленский признал, что существует множество схем, чтобы избежать официально объявленной в 2017 году экономической блокады оккупированных территорий.

Столько, сколько мы за уголь с неподконтрольных территорий платим из-за того, что у нас блокада… Эти продукты, которые завозятся контрабандой, это просто ноль, — заявил президент.

Зеленский рассказал о некоторых из схем. Одна из них такова — уголь с ОРДЛО завозится в Украину по схеме «Роттердам +" (до введения рынка электроэнергии летом этого года). Другая — завоз из России (до введения ограничений на экспорт в Украину), третья схема — через Беларусь. Зеленский сказал, что нелегальный экспорт угля в Украине помогает так называемой власти ДНР-ЛНР.

Напомним, что с 26 декабря 2016 года общественные активисты самостоятельно осуществляли блокаду временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Впоследствии был введен официальный запрет. Прекращение торговли с ОРДЛО предусматривало и прекращение движения грузов с углем и продуктами.

После этого журналисты заметили, что Госстат Беларуси отчитался в 2018 году о росте импорта каменного угля в Украину в 800 раз. При этом северный сосед Украины не имеет залежей этих полезных ископаемых.