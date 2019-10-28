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Ракурс
Зеленський підтвердив, що Україна купує вугілля з ОРДЛО, фото — westnews.info

Є різні схеми: Зеленський підтвердив, що Україна купує вугілля з ОРДЛО (ВІДЕО)

28 жов 2019, 12:19
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна купує та використовує вугілля, яке видобувають у шахтах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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Таку заяву глава держави зробив під час візиту до Золотого, який відбувся минулого тижня. У розмові з ветеранами, які намагаються не допустити розведення сторін, Зеленський визнав, що існує безліч схем, щоб уникнути офіційно оголошеної в 2017 році економічної блокади окупованих територій.

Стільки, скільки ми за вугілля з непідконтрольних територій платимо, через те, що у нас блокада… Ці продукти, які завозяться контрабандою, це просто нуль, — заявив президент.

Зеленський розповів про деякі зі схем. Одна з них — вугілля з ОРДЛО завозиться до України за схемою «Роттердам+" (до запровадження ринку електроенергії влітку цього року). Інша — завезення через Росію (до запровадження обмежень на експорт до України), третя схема — через Білорусь. Зеленський сказав, що нелегальний експорт вугілля до України допомагає так званій владі ДНР-ЛНР.

Нагадаємо, що з 26 грудня 2016 року громадські активісти самостійно здійснювали блокаду тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Згодом було запроваджено офіційну заборону. Припинення торгівлі з ОРДЛО передбачало й припинення руху вантажів з вугіллям та продуктами.

Після цього журналісти помітили, що Держстат Білорусі відзвітував у 2018 році про зростання імпорту кам’яного вугілля до України у 800 разів. При цьому північний сусід України не має покладів цих корисних копалин.

Джерело: Ракурс


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