Об’єкти малої приватизації продадуть через майданчик ProZorro, фото: Кабінет міністрів

https://racurs.ua/ua/n128655-pryvatyzaciya-v-ukrayini-vlada-prodast-cherez-prozorro-pidpryiemstva-derjavnogo-upravlinnya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу п’яти підприємств Державного управління справами Фонду держмайна для їх приватизації.

Loading...

Це розташований у Києві на Європейській площі готель «Дніпро», аграрне підприємство «Чайка», «Центрсервіс», «Технобуд» та «Українські телевізійні мережі», повідомила під час сьогоднішнього брифінгу заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

Ковалів зазначила, що три останні підприємства по суті займалися здачею в оренду нерухомості.

Також, за її словами, згодом під приватизацію потраплять ще дев’ять об'єктів, щодо яких наразі здійснюється інвентаризація та інші підготовчі роботи. Серед цього переліку — готель «Україна», комплекси «Пуща Водиця» і «Конча Заспа» та один із лікеро-горілчаних заводів.

Коваль зазначила, що об'єкти, котрі передаються для проведення приватизації до Фонду держмайна, здебільшого відносяться до малої приватизації. Їх продаватимуть на ринкових умовах на майданчику ProZorro.

Готель «Дніпро» потрапляє під процедуру великої приватизації. Щодо нього буде залучений інвестиційний радник.

Нагадаємо, нещодавно Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов не зміг назвати фінпоказники державної компанії, котру він відправив на приватизацію.