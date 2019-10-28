Объекты малой приватизации продадут через площадку ProZorro, фото: Кабинет министров

https://racurs.ua/n128655-privatizaciya-v-ukraine-vlast-prodast-cherez-prozorro-predpriyatiya-gosudarstvennogo-upravleniya.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами Фонду госимущества для их приватизации.

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Это находящаяся в Киеве на Европейской площади гостиница «Днепр», аграрное предприятие «Чайка», «Центрсервис», «Технострой» и «Украинские телевизионные сети», сообщила во время сегодняшнего брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

Ковалив отметила, что три последних предприятия по сути занимались сдачей в аренду недвижимости.

Также, по ее словам, впоследствии под приватизацию попадут еще девять объектов, в отношении которых в настоящее время осуществляется инвентаризация и другие подготовительные работы. Среди этого перечня — гостиница «Украина», комплексы «Пуща Водица» и «Конча Заспа», а также один из ликероводочных заводов.

Ковалив отметила, что объекты, которые передаются для проведения приватизации в Фонд госимущества, в основном относятся к малой приватизации. Их будут продавать на рыночных условиях на площадке ProZorro.

Отель «Днепр» попадает под процедуру большой приватизации. Относительно него будет привлечен инвестиционный советник.

Напомним, недавно Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не смог назвать финпоказатели государственной компании, которую он отправил на приватизацию.