Дженнифер Лопес в эффектном наряде появилась на премии Governors Awards 2019, фото: Instagram

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Дженнифер Лопес, американская певица и актриса, пришла на церемонию вручения премии Governors Awards 2019 в эффектном наряде.

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Мероприятие состоялось 27 октября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press.

На красной дорожке зрители увидели ее в платье из коллекции Reem Acra насыщенного желтого цвета с золотым переливом. Звезда не забыла дополнить образ роскошными украшениями: серьгами с бриллиантами и бриллиантовыми колье.

Также стилисты сделали Джей Ло прическу в греческом стиле, а в макияже акцент был сделан на глаза.

Вручение премии Governors Awards называют репетицией «Оскара». Ее номинанты и лауреаты часто становятся претендентами на самую престижную награду в американском и мировом кинематографе.

Как известно, сейчас Лопес много времени уделяет съемкам в кино. Она участвует в создании ленты «Женись на мне», съемки которой проходят в Нью-Йорке.

Ранее Лопес покрасовалась в эффектном костюме от украинского дизайнера. Необычный лук американская исполнительница выбрала для нового клипа с DJ Khaled.