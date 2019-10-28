Аеропорт в Жулянах евакуюють через повідомлення про мінування, фото — Фейсбук О.Мальчевської

https://racurs.ua/ua/n128658-aeroport-julyan-evakuuut-cherez-povidomlennya-pro-minuvannya-foto.html

Ракурс

У понеділок, 28 жовтня, в столичному аеропорту «Жуляни» проводять евакуацію через повідомлення про можливе мінування. В аеропорті нібито знайшли підозрілу сумку.

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Про надзвичайну ситуацію на летовищі розповіла в Фейсбук журналіст Ольга Мальчевська. Вона написала, що при цьому деяких пасажирів продовжують саджати на літак і люди не розуміють, куди їм йти — на посадку чи на вихід.

Прес-секретар аеропорту «Київ» Галина Бондаренко розповіла, що в аеропорту працювали вибухотехніки, але сумки з вибухівкою, про яку йшлося у повідомленні, не знайшли.

За її словами, затримка може зайняти годину-півтори, а скасування рейсів не відбудеться. Мальчевська розповіла, що багатьох пасажирів тримали в автобусах на злітній смузі.

Це не перше повідомлення про мінування аеропорту імені Сікорського в 2019 році. Раніше невідомі заявляли про буцімто закладену тут вибухівку 23 квітня, 10 червня, 21 вересня, 27 вересня.

Сьогодні Україною прокотилася нова хвиля анонімних замінувань. Їх фіксували в Краматорську, Житомирі, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську та Одесі. У Києві, крім «Жулян» повідомили про мінування обласної лікарні.

У жовтні «Ракурс» повідомляв про затримку і скасування рейсів у Києві та Одесі через сильний туман.