Україна сьогодні розпочала відведення військ у Золотому, фото: «Новинарня»

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Сьогодні о 12.00 розпочалося розведення військ на Донбасі в районі міста Золоте Луганської області. Добровольці, котрі там перебувають, вже заявили, що залишаться на своїх позиціях.

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У СЦКК розповіли, навіщо це розведення відбувається.

На знак протесту проти сьогоднішнього розведення військ активісти, котрі вважають його початком капітуляції України, провели акцію протесту біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій.

Також з’явилася інформація, що Тристороння контактна група в Мінську вже узгодила дату початку розведення військ в районі міста Петрівське Луганської області.

Радник секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо сьогодні заявив, що жителі цього населеного пункту підтримують плани щодо розведення військ.

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Верховна Рада сьогодні ухвалила у першому читанні проект закону, який передбачає надання пільг добровольцям.