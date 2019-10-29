Екс-міністр Омелян розповів Зеленському, як треба готувати міжнародні форуми, фото — Фейсбук В.Омеляна

https://racurs.ua/ua/n128727-pracuyte-dosyt-vystupaty-omelyan-rozpoviv-zelenskomu-yak-treba-gotuvaty-mijnarodni-forumy.html

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Екс-міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян нищівно розкритикував організацію Міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі. Він вважає, що проведення форуму є суто піарним заходом, який погано підготували.

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По-перше, Омелян має претензії до списку присутніх на Першій інвестиційній конференції в Маріуполі. Він вважає, що серед них практично відсутні реальні нові іноземні інвестори або ж їхній статус надто низький.

Чи є бодай один керівник, щоб відповідати рівню президента України, а не лоха?! — написав Омелян у Фейсбук

Відповідним є й низький показник ефективності заходу, оскільки наразі не оголошено реальних сум контрактів, які підписані щодо інвестиціях в Маріуполь.

По-друге, проблема, на думку Омеляна, й в тому, що в Україні відсутні готові проекти для презентації інвесторам.

Не слайди, не скетчі, повноцінні проекти ТЕО. Це такі грубі книжки, де детально все описано, підраховано, — заявив екс-міністр.

Омелян нагадав, що колишній уряд в 2017 році створив офіс «РРР Спільно», який розпочав готувати документи для інфраструктурних проектів. Тому сьогодні, за словами Омеляна, президенту було «чим піаритися, розповідаючи про закон про концесію, перші два морські порти, за концесію яких боротимуться провідні світові компанії».

Подібні техніко-економічні обґрунтування треба підготувати для кожного об'єкту, а це означає найняти групу радників для залучення інвесторів, провести якісні road-show.

Поки що, це діалог в стилі: ссишиш, дай дєнєг, всьо будєт харашо, ну, ти как мальчік! — констатував міністр.

Омелян вважає, що наразі влада користується досягнення попереднього уряду, а до росту ВВП, існування НАБУ, САП і Антикорсуду «Зеленський такий самий стосунок, як до перемоги на виборах без підтримки Коломойського».