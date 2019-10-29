«Работайте, достаточно выступать»: Омелян рассказал Зеленскому, как надо готовить международные форумы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128727-rabotayte-dostatochno-vystupat-omelyan-rasskazal-zelenskomu-kak-nado-gotovit-mejdunarodnye.htmlРакурс
Экс-министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян сокрушительно раскритиковал организацию Международного инвестиционного форума в Мариуполе. Он считает, что проведение форума является сугубо пиарным мероприятием, которое плохо подготовили.
Во-первых, у Омеляна есть претензии к списку присутствующих на Первой инвестиционной конференции в Мариуполе. Он считает, что среди них практически отсутствуют реальные новые иностранные инвесторы или их статус слишком низок.
Есть ли хоть один руководитель, чтобы соответствовать уровню президента Украины, а не лоха?! — написал Омелян в Фейсбук
Соответствующим является и низкий показатель эффективности мероприятия, поскольку пока не объявлено о реальных суммах контрактов, подписанных относительно инвестиций в Мариуполь.
Во-вторых, проблема, по мнению Омеляна, и в том, что в Украине отсутствуют готовые проекты для презентации инвесторам.
Не слайды, не скетчи, а полноценные проекты ТЭО. Это такие толстые книги, где подробно все описано, подсчитано, — заявил экс-министр.
Омелян напомнил, что прежнее правительство в 2017 году создало Офис «РРР Спильно», который начал готовить документы для инфраструктурных проектов. Поэтому сегодня, по словам Омеляна, президенту было «чем пиариться, рассказывая о законе о концессии, первых двух морских портах, за концессию которых будут бороться ведущие мировые компании».
Похожие технико-экономические обоснования надо подготовить для каждого объекта, а это значит нанять группу советников для привлечения инвесторов, провести качественные road-show.
Пока это диалог в стиле: ссышь, дай денег, все будет харашо, ну, ты как мальчик! — констатировал министр.
Омелян считает, что сейчас власть пользуется достижениями предыдущего правительства, а к росту ВВП, существованию НАБУ, САП и Антикоррупционного суда Зеленский «имеет такое же отношение, как к победе на выборах без поддержки Коломойского».
Господин Зеленский, а где же Ваши результаты? Проходят месяцы, а ничего не видно. Одни ролики, — написал Омелян и рассказал, как нынешняя власть взяла на себя успех предыдущей в строительстве дороги Н-08 Мариуполь-Запорожье.