Экс-министр Омелян рассказал Зеленскому, как надо готовить международные форумы, фото — Фейсбук В.Омеляна

https://racurs.ua/n128727-rabotayte-dostatochno-vystupat-omelyan-rasskazal-zelenskomu-kak-nado-gotovit-mejdunarodnye.html

Ракурс

Экс-министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян сокрушительно раскритиковал организацию Международного инвестиционного форума в Мариуполе. Он считает, что проведение форума является сугубо пиарным мероприятием, которое плохо подготовили.

Loading...

Во-первых, у Омеляна есть претензии к списку присутствующих на Первой инвестиционной конференции в Мариуполе. Он считает, что среди них практически отсутствуют реальные новые иностранные инвесторы или их статус слишком низок.

Есть ли хоть один руководитель, чтобы соответствовать уровню президента Украины, а не лоха?! — написал Омелян в Фейсбук

Соответствующим является и низкий показатель эффективности мероприятия, поскольку пока не объявлено о реальных суммах контрактов, подписанных относительно инвестиций в Мариуполь.

Во-вторых, проблема, по мнению Омеляна, и в том, что в Украине отсутствуют готовые проекты для презентации инвесторам.

Не слайды, не скетчи, а полноценные проекты ТЭО. Это такие толстые книги, где подробно все описано, подсчитано, — заявил экс-министр.

Омелян напомнил, что прежнее правительство в 2017 году создало Офис «РРР Спильно», который начал готовить документы для инфраструктурных проектов. Поэтому сегодня, по словам Омеляна, президенту было «чем пиариться, рассказывая о законе о концессии, первых двух морских портах, за концессию которых будут бороться ведущие мировые компании».

Похожие технико-экономические обоснования надо подготовить для каждого объекта, а это значит нанять группу советников для привлечения инвесторов, провести качественные road-show.

Пока это диалог в стиле: ссышь, дай денег, все будет харашо, ну, ты как мальчик! — констатировал министр.

Омелян считает, что сейчас власть пользуется достижениями предыдущего правительства, а к росту ВВП, существованию НАБУ, САП и Антикоррупционного суда Зеленский «имеет такое же отношение, как к победе на выборах без поддержки Коломойского».