Станцию киевского метро «Золотые ворота» будут закрывать на вход, фото: Википедия

https://racurs.ua/n128723-stanciu-kievskogo-metro-zolotye-vorota-budut-zakryvat-na-vhod.html

Ракурс

Станция метро «Золотые ворота» в Киеве больше года будет закрываться на вход в утренние часы пик.

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Это будет происходить с 30 октября этого года по 9 февраля 2021-го. В Facebook «Киевского метрополитена» опубликованы подробности такого решения.

Причина ограничений — ремонт эскалаторов. Работы буду проводить в том числе в утреннее время.

Закрывать станцию планируют в рабочие дни с 8.10 до 9.20. Два рабочих эскалатора в это время будут поднимать пассажиров на выход. Переход между станциями будет работать в обычном режиме. В остальное время станция метро будет работать без изменений.

Запланировано, что ремонт продлится до 9 февраля 2021 года. Пассажиров призвали учитывать эту информация. В метрополитене также извинились перед пассажирами за столь длительные неудобства.

Ранее экс-президента Украины Петр Порошенко назвал стоимость прокладки метро на столичный жилой массив Виноградарь. Он сообщил, что строительство обойдется украинским налогоплательщикам в 6 млрд грн.