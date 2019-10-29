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Станцию киевского метро «Золотые ворота» будут закрывать на вход, фото: Википедия
Метро «Золотые ворота» в Киеве будут частично закрывать по утрам до 2021 годаhttps://racurs.ua/n128723-stanciu-kievskogo-metro-zolotye-vorota-budut-zakryvat-na-vhod.htmlРакурс
Станция метро «Золотые ворота» в Киеве больше года будет закрываться на вход в утренние часы пик.
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Это будет происходить с 30 октября этого года по 9 февраля 2021-го. В Facebook «Киевского метрополитена» опубликованы подробности такого решения.
Причина ограничений — ремонт эскалаторов. Работы буду проводить в том числе в утреннее время.
Закрывать станцию планируют в рабочие дни с 8.10 до 9.20. Два рабочих эскалатора в это время будут поднимать пассажиров на выход. Переход между станциями будет работать в обычном режиме. В остальное время станция метро будет работать без изменений.
Запланировано, что ремонт продлится до 9 февраля 2021 года. Пассажиров призвали учитывать эту информация. В метрополитене также извинились перед пассажирами за столь длительные неудобства.
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