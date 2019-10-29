К 2022 году почти во всей Украине появится быстрый интернет. Фото: itechua.com

https://racurs.ua/n128726-do-2022-goda-90-naselennyh-punktov-ukrainy-budut-obespecheny-skorostnym-internetom-fedorov.html

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Скоростной 4G интернет должен появиться в 90% населенных пунктах Украины до 2022 года.

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Это предусматривает подписанный сегодня меморандум между правительством и крупнейшими операторами Украины. Качественный интернет будет даже в самых отдаленных селах. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает правительственный портал.

Благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, что будет способствовать распространению 4G даже в маленьких селах, — заверил он.

Чиновник отметил, что сегодня в некоторых регионах скоростной интернет отсутствует вследствие того, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Подписанное соглашение позволит исправить ситуацию, поскольку компания «Киевстар» откажется от 60% этого диапазона. Также свои частоты в этом диапазоне уступит оператор CDMA «Интертелеком», который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

В Кабмине уверяют, что будут помогать операторам: способствовать доступу к инфраструктуре, устанавливать справедливую цену за переоформление лицензий и прочее. Также удалось нейтрализовать наибольшие опасения мобильных операторов, а именно — относительно границ частот, на которых работают технологии CDMA и GSM, что может стать причиной ухудшения связи.

Напомним, 29 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с мобильными операторами «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком» подписали меморандум, который позволит обеспечить качественный интернет по всей территории Украины.