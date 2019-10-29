До 2022 року майже у всій Україні з’явиться швидкий інтернет. Фото: itechua.com

https://racurs.ua/ua/n128726-do-2022-roku-90-naselenyh-punktiv-ukrayiny-budut-zabezpecheni-shvydkisnym-internetom-fedorov.html

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Швидкісний 4G інтернет повинен з’явитися в 90% населених пунктах України до 2022 року.

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Це передбачає підписаний сьогодні меморандум між урядом та найбільшими операторами України. Якісний інтернет буде навіть у найвіддаленіших селах. Про це заявив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає урядовий портал.

Завдяки досягнутим домовленостям уже в березні 2020 року будуть переоформлені ліцензії, що сприятиме поширенню 4G навіть у маленьких селах, — запевнив він.

Урядовець зазначив, що сьогодні в деяких регіонах швидкісний інтернет відсутній внаслідок того, що розподіл частот між операторами в діапазоні 900 МГц недостатній для запуску 4G. Підписана угода дозволить виправити ситуацію, оскільки компанія «Київстар» відмовиться від 60% цього діапазону. Також своїми частотами у цьому діапазоні поступиться оператор CDMA «Інтертелеком», який отримає натомість частоти у діапазоні 800 МГц.

В Кабміні запевняють, що допомагатимуть операторам: сприятимуть доступу до інфраструктури, запроваджуватимуть технейтральність, встановлюватимуть справедливу ціни за переоформлення ліцензій тощо. Також вдалося нейтралізувати найбільші побоювання мобільних операторів, а саме — щодо межування частот, на яких працюють технології CDMA і GSM, що може стати причиною погіршення зв’язку.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом із мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell та «Інтертелеком» підписали меморандум, який дозволить забезпечити якісний інтернет по всій території України.