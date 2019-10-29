Гончарук та мобільні оператори підписали меморандум. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n128711-kabmin-ta-mobilni-operatory-pidpysaly-memorandum-pro-pokryttya-internetom-vsiieyi-ukrayiny.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, 29 жовтня разом із мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell та «Інтертелеком» підписали меморандум, який забезпечить якісний інтернет по всій території України.

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Угода передбачає, що оператори розділять радіочастоти та покриють всю країну швидкісним мобільним інтернетом. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine в Маріуполі, який транслюють українські медіа.

Великі інвестиції починаються з бізнесу, який уже працює в країні, вірить та готовий вкладати більше. Сьогодні ми підписуємо історичний меморандум. У рамках цього документа нарешті кожен куточок нашої України буде покрито мобільним зв’язком та мережею інтернет, — зазначив глава держави.

Глава уряду після підписання документу додав, що «з цього моменту почнеться масштабна цифровізація України».

Перед підписанням історичної угоди на форумі виступив Зеленський. Глава держави наголосив, що «ми — Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок».

За словами глави держави, Україна прагне завершити військовий конфлікт на Донбасі, але мир неможливий без стабільного економічного зростання регіону. Президент наголосив, що завдання влади — зростання економіки на 5−7% щороку. Зеленський також закликав учасників форуму стати учасниками відновлення Донбасу.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мережі інтернет. План передбачає впровадження 4G у селах, невеликих населених пунктах і на дорогах.