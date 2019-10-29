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Ракурс
Гончарук и мобильные операторы подписали меморандум. Скриншот из трансляции

Кабмин и мобильные операторы подписали меморандум о покрытии интернетом всей Украины

29 окт 2019, 12:32
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, 29 октября вместе с мобильными операторами «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком» подписали меморандум, который обеспечит качественный интернет по всей территории Украины.

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Соглашение предусматривает, что операторы разделят радиочастоты и покроют всю страну скоростным мобильным интернетом. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, который транслируют украинские медиа.

Большие инвестиции начинаются с бизнеса, который уже работает в стране, верит и готов вкладывать больше. Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец-то каждый уголок нашей Украины будет покрыт мобильной связью и сетью интернет, — отметил глава государства.

Глава правительства после подписания документа отметил, что «с этого момента начнется масштабная цифровизация Украины».

Перед подписанием исторического соглашения на форуме выступил Зеленский. Глава государства подчеркнул, что «мы — Apple, начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи обязательно придет рассвет».

По словам главы государства, Украина стремится завершить военный конфликт на Донбассе, но мир невозможен без стабильного экономического роста региона. Президент подчеркнул, что задача власти — рост экономики на 5−7% ежегодно. Зеленский также призвал участников форума стать участниками восстановления Донбасса.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к сети интернет. План предусматривает внедрение 4G в селах, небольших населенных пунктах и на дорогах.

Источник: Ракурс


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