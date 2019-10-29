США пропонують нові санкції за будівництво газогону "Північний потік-2". Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n128725-ssha-proponuut-novi-sankciyi-za-budivnyctvo-gazoprovodu-pivnichnyy-potik-2.html

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Санкції за будівництво газогону «Північний потік-2» можуть бути розширені. Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар розробив законопроект, яким передбачено нові обмежувальні заходи проти компаній, що беруть участь у будівництві газогону.

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Законопроект Про енергетичну безпеку Європи пропонує заборонити в’їзд в США фізичним особам, які причетні до трубоукладальних судів, що працюють на будівництві «Північного потоку-2». Про це йдеться на сайті політика.

Він підкреслив, що для США є стратегічним пріоритетом енергетична безпека європейських партнерів.

Закон сприятиме припиненню будівництва газогону і забезпеченню, щоб Росія не продовжувала підривати енергетичну безпеку наших союзників по НАТО в Європі, — зазначив Барр.

В опублікованому політиком документі йдеться, що у президента США з’явиться право накладати санкції на організації, які надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, що підтримує експорт російських енергоносіїв. При цьому Барр упевнений, що «Північний потік-2» — це не комерційний, а політичний проект.

Нагадаємо, наприкінці липня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки погодив проект закону про санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік-2». Санкції будуть спрямовані на компанії Allseas зі Швейцарії та з Італії Saipem.