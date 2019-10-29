США предлагают новые санкции за строительство газопровода "Северный поток-2". Фото

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Санкции за строительство газопровода «Северный поток-2» могут быть расширены. Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр разработал законопроект, которым предусмотрены новые ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

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Законопроект об энергетической безопасности Европы предлагает запретить въезд в США физическим лицам, которые причастны к трубоукладочным судам, работающим на строительстве «Северного потока-2». Об этом говорится на сайте политика.

Он подчеркнул, что для США является стратегическим приоритетом энергетическая безопасность европейских партнеров.

Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе, — отметил Барр.

В опубликованном политиком документе говорится, что у президента США появится право накладывать санкции на организации, которые предоставляют финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, поддерживающим экспорт российских энергоносителей. При этом Барр уверен, что «Северный поток-2» — это не коммерческий, а политический проект.

Напомним, в конце июля комитет Сената Соединенных Штатов Америки согласовал проект закона о санкциях против компаний и лиц, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Санкции будут направлены на компании Allseas из Швейцарии и из Италии Saipem.