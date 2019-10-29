Станцію київського метро «Золоті ворота» будуть закривати на вхід, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128723-stanciu-kyyivskogo-metro-zoloti-vorota-budut-zakryvaty-na-vhid.html

Ракурс

Станція метро «Золоті ворота» в Києві понад рік закриватиметься на вхід у ранкові години пік.

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Це відбуватиметься з 30 жовтня цього року по 9 лютого 2021-го. У Facebook «Київського метрополітену» опубліковано подробиці такого рішення.

Обмеження запровадять через ремонт ескалаторів. Роботи проводитимуться в тому числі в ранковий час.

Закривати станцію планують в робочі дні з 8.10 до 9.20. Два робочі ескалатори у цей час підніматимуть пасажирів на вихід. Перехід між станціями працюватиме в звичайному режимі. В інший час станція метро працюватиме без змін.

Заплановано, що ремонт триватиме до 9 лютого 2021 року. Пасажирів закликають враховувати цю інформацію. У метрополітені також вибачилися перед пасажирами за тривалі незручності.

Раніше екс-президента України Петро Порошенко назвав вартість прокладення метро до столичного житлового масиву Виноградар. Він повідомив, що будівництво обійдеться українським платникам податків у 6 млрд грн.