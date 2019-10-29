Галина Юровська, фото: Рада суддів України

https://racurs.ua/ua/n128748-novogo-chlena-ksu-obraly-na-pozachergovomu-z-yizdi-suddiv-video.html

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XVII позачерговий з’їзд суддів України обрав суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці Галину Юровську новим суддею Конституційного суду України (КСУ) за своєю квотою.

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Всього за квотою з’їзду суддів до КСУ потрібно обрати трьох суддів. Ця квота звільнилася після того, як у вересні подали у відставку Наталія Шаптала, Михайло Гультай і Михайло Запорожець, котрі були суддями КСУ з 2010 року.

Всього для участі в позачерговому з’їзді було обрано 280 делегатів, з них присутніми були 278.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 280 бюлетенів. З них 274 було отримано, ще шість — погашено.

Згодом під час підрахунку голосів один із цих бюлетенів було визнано недійсним, тож дійсними визнано 273.

В результаті Юровська набрала найбільшу кількість голосів — 145.

Головуючий на позачерговому з’їзді Богдан Моніч привітав Юровську з обранням суддею КСУ й побажав плідної роботи.

Завтра о 9.00 робота з’їзду продовжиться. Зокрема, відбудеться другий тур голосування, до якого потрапили:

голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко, який сьогодні отримав 106 голосів;

професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук (76 голосів);

голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко (106 голосів);

суддя Великої палати Верховного суду Олександр Прокопенко (61 голос); голова Волинського апеляційного суду Петро Філюк (98 голосів).

Нагадаємо, в середині жовтня Верховна Рада обрала свого представника у КСУ. Ним став депутат від партії «Слуга народу» Ольга Совгиря.