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Сьогодні в Києві виявили два джерела радіації, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Радіаційну аварію в Києві повністю ліквідували (ФОТО)

29 жов 2019, 21:33
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Радіаційну аварію в будівлі Центральної геофізичної обсерваторії у Києві повністю ліквідували.

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Фахівці Київського спецкомбінату Об'єднання «Радон» у взаємодії з підрозділами ДСНС та поліції виявили та вилучили два покинуті джерела іонізуючого випромінювання невідомого походження. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Ці об'єкти помістили в захисні контейнери, вони перевезені на тимчасове зберігання на пункт зберігання радіоактивних відходів. У подальшому їх піддадуть лабораторному аналізу, щоб точно визначити склад та спробувати встановити можливих власників.

Також було обстежено територію, прилеглу до місця виявлення цих радіоактивних об'єктів. Загрози людям чи навколишньому середовищу немає, наголошують у відомстві.

Сьогодні в Києві виявили два джерела радіації, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Сьогодні в Києві виявили два джерела радіації, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Сьогодні в Києві виявили два джерела радіації, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Сьогодні в Києві виявили два джерела радіації, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Нагадаємо, рівень випромінювання від виявлених у Києві радіоактивних об'єктів оцінювався в 500−600 мкЗв/год і 480 мкЗв/год. Допустима норма становить 0,24 мкЗв або до 0,44 мкЗв для будівель, які були введені в експлуатацію до 1992 року.

Джерело: Ракурс


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