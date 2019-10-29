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Ракурс
Сегодня в Киеве обнаружили два источника радиации, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Радиационную аварию в Киеве полностью ликвидировали (ФОТО)

29 окт 2019, 21:33
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Радиационную аварию в здании Центральной геофизической обсерватории в Киеве полностью ликвидировали.

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Специалисты Киевского спецкомбината Объединение «Радон» во взаимодействии с подразделениями ГСЧС и полиции обнаружили и изъяли два заброшенные источники ионизирующего излучения неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Эти объекты поместили в защитные контейнеры, они перевезены на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов. В дальнейшем их подвергнут лабораторному анализу, чтобы точно определить состав и попытаться установить возможных владельцев.

Также была обследована территория, прилегающая к месту обнаружения этих радиоактивных объектов. Угрозы людям или окружающей среде нет, подчеркивают в ведомстве.

Сегодня в Киеве обнаружили два источника радиации, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Сегодня в Киеве обнаружили два источника радиации, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Сегодня в Киеве обнаружили два источника радиации, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Сегодня в Киеве обнаружили два источника радиации, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Напомним, уровень излучения от обнаруженных в Киеве радиоактивных объектов оценивался в 500−600 мкЗв/ч и 480 мкЗв/ч. Допустимая норма составляет 0,24 мкЗв или до 0,44 мкЗв для зданий, которые были введены в эксплуатацию до 1992 года.

Источник: Ракурс


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