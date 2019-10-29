Сегодня в Киеве обнаружили два источника радиации, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

https://racurs.ua/n128747-radiacionnuu-avariu-v-kieve-polnostu-likvidirovali-foto.html

Ракурс

Радиационную аварию в здании Центральной геофизической обсерватории в Киеве полностью ликвидировали.

Loading...

Специалисты Киевского спецкомбината Объединение «Радон» во взаимодействии с подразделениями ГСЧС и полиции обнаружили и изъяли два заброшенные источники ионизирующего излучения неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Эти объекты поместили в защитные контейнеры, они перевезены на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов. В дальнейшем их подвергнут лабораторному анализу, чтобы точно определить состав и попытаться установить возможных владельцев.

Также была обследована территория, прилегающая к месту обнаружения этих радиоактивных объектов. Угрозы людям или окружающей среде нет, подчеркивают в ведомстве.

Напомним, уровень излучения от обнаруженных в Киеве радиоактивных объектов оценивался в 500−600 мкЗв/ч и 480 мкЗв/ч. Допустимая норма составляет 0,24 мкЗв или до 0,44 мкЗв для зданий, которые были введены в эксплуатацию до 1992 года.