Нового члена КСУ избрали на внеочередном съезде судей (ВИДЕО)

Галина Юровская, фото: Совет судей Украины

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Ракурс

XVII внеочередной съезд судей Украины избрал судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке Галину Юровскую новым судьей Конституционного суда Украины (КСУ) по своей квоте.

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Всего по квоте съезда суддей в КСУ нужно избрать трех судей. Эта квота освободилась после того, как в сентябре подали в отставку Наталья Шаптала, Михаил Гультай и Михаил Запорожец, которые были судьями КСУ с 2010 года.

Всего для участия во внеочередном съезде были избраны 280 делегатов, из них присутствовали 278.

Для проведения тайного голосования были изготовлены 280 бюллетеней. Из них 274 были получены, еще шесть — погашены.

Впоследствии при подсчете голосов один из этих бюллетеней был признан недействительным, поэтому действительными признаны 273.

В результате Юровская набрала наибольшее количество голосов — 145.

Председатель внеочередного съезда Богдан Монич поздравил Юровскую с избранием судьей КСУ и пожелал плодотворной работы.

Завтра в 9.00 работа съезда продолжится. В частности, состоится второй тур голосования, в который попали:

глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко, получивший сегодня 106 голосов;

профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук (76 голосов);

судья Палаты Верховного суда Александр Прокопенко (61 голос);

председатель Волынского апелляционного суда Петр Филюк (98 голосов).

Напомним, в середине октября Верховная Рада избрала своего представителя в КСУ. Им стал депутат от партии «Слуга народа» Ольга Совгиря.