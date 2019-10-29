Главные новости 29 октября: разведение войск на Донбассе и инвестиционный форум в Мариуполе

Украина сегодня начала отвод войск в Золотом, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n128749-glavnye-novosti-29-oktyabrya-razvedenie-voysk-na-donbasse-i-investicionnyy-forum-v-mariupole.html

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Сегодня в 12.00 началось разведение войск на Донбассе в районе города Золотое Луганской области. Добровольцы, которые там находятся, уже заявили, что останутся на своих позициях.

В СЦКК рассказали, зачем это разведение проводят.

В знак протеста против сегодняшнего разведения войск активисты, которые считают его началом капитуляции Украины, провели акцию протеста возле здания Офиса президента на улице Банковой.

Также появилась информация, что Трехсторонняя контактная группа в Минске уже согласовала дату начала разведения войск в районе города Петровское Луганской области.

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо сегодня заявил, что жители этого населенного пункта поддерживают планы по разведению войск.

В городе Мариуполь Донецкой области сегодня начался инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Организацию этого мероприятия сокрушительно раскритиковал бывший министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян.

XVII внеочередной съезд судей Украины сегодня избрал судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке Галину Юровскую новым судьей Конституционного суда по своей квоте. Завтра судьи планируют избрать еще двух членов КСУ.

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает предоставление льгот добровольцам.