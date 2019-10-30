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Борис Джонсон надеется получить на выборах убедительную победу. Фото: rg.ru

Парламент Великобритании поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря

30 окт 2019, 08:18
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Палата общин парламента Великобритании проголосовала за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.

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За выборы выступили 438 членов парламента, против — 20. Теперь это постановление должно пройти палату лордов. Ожидается, что рассмотрение документа не будет проблемным. Об этом сообщает BBC.

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах. Раньше его инициативы не находили поддержки среди депутатов. Инициативам Джонсона по выборам не хватало двух третей голосов, в частности премьера не поддерживали лейбористы.

Джонсон рассчитывает, что на предстоящих выборах Консервативная партия получит большинство мест в палате общин. Это позволит премьеру провести свою политику в отношении Brexit.

Напомним, 29 октября Евросоюз официально утвердил поддержанное недавно странами-членами решение о продлении срока отсрочки для проведения процедуры выхода Великобритании из ЕС. Таким образом, теперь Британия может оставаться государством-членом ЕС со всеми вытекающими правами и обязанностями до 31 января 2020 года.


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