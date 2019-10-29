Brexit: Евросоюз официально утвердил предоставление отсрочки Великобритании

Евросоюз поддержал перенос даты Brexit, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n128745-brexit-evrosouz-oficialno-utverdil-predostavlenie-otsrochki-velikobritanii.html

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Евросоюз официально утвердил поддержанное недавно странами-членами решение о продлении срока отсрочки для проведения процедуры выхода Великобритании из ЕС (так называемого Brexit).

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Это решение было принято Европейским Советом единогласно с согласия Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Таким образом, теперь Британия может оставаться государством-членом ЕС со всеми вытекающими правами и обязанностями по 31 января 2020 года.

Отмечается, что Brexit может произойти и раньше этой даты (1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года), если соглашение об условиях его проведения ратифицируют обе стороны.

Дата проведения Brexit уже несколько раз переносилась — с 29 марта и 12 апреля. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход Британии из ЕС может состояться 31 октября этого года даже без подписания соответствующего соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Выход Великобритании из Евросоюза осуществляется в связи с соответствующим референдумом от 23 июня 2016 года, на котором 51,9% избирателей выразили свое желание покинуть ЕС.

Напомним, недавно британское правительство заявило об активизации чрезвычайного плана Yellowhammer, созданного на случай выхода страны из Евросоюза без заключения соответствующего соглашения с Брюсселем.