Brexit: Євросоюз офіційно затвердив надання відстрочки Великій Британії

Євросоюз підтримав перенесення дати Brexit, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n128745-brexit-ievrosouz-oficiyno-zatverdyv-nadannya-vidstrochky-velykiy-brytaniyi.html

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Євросоюз офіційно затвердив підтримане нещодавно країнами-членами рішення щодо продовження терміну відстрочки для проведення процедури виходу Великої Британії з ЄС (так званого Brexit).

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Це рішення було прийняте Європейською Радою одноголосно за згодою Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба Європейської Ради.

Таким чином, тепер Британія може залишатися державою-членом ЄС з усіма відповідними правами та обов’язками до 31 січня 2020 року.

Зазначається, що Brexit може відбутися і раніше цієї дати (1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року), якщо угоду про умови його проведення ратифікують обидві сторони.

Дата проведення Brexit вже кілька разів переносилася — з 29 березня та 12 квітня. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що вихід Британії з ЄС може відбутися 31 жовтня цього року навіть без підписання відповідної угоди між Лондоном та Брюсселем.

Вихід Британії з Євросоюзу здійснюється у зв’язку з відповідним референдумом від 23 червня 2016 року, на якому 51,9% виборців висловили своє бажання покинути ЄС.

Нагадаємо, нещодавно британський уряд заявив про активізацію надзвичайного плану Yellowhammer, створеного на випадок виходу країни з Євросоюзу без укладання відповідної угоди з Брюсселем.