В деле об импичменте Трампа сделали важное заявление. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128751-impichment-trampa-chinovnik-soveta-nacbezopasnosti-ssha-sdelal-vajnoe-zayavlenie.html

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Подполковник Александер Виндман, директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США, дал показания в американском Конгрессе в деле по импичменту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Слушания состоялись за закрытыми дверями. Виндман заявил, что посол США в ЕС Гордон Сондланд обращался к представителям Украины с просьбой провести расследование относительно якобы вмешательства Киева в американские президентские выборы в 2016 году. Текст выступления Виндмана перед Конгрессом обнародовало издание Politico.

Такое требование было условием организации встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский посол затронул вопрос расследований перед украинской делегацией, во время ее визита в Вашингтон 10 июля. Тогда американскую столицу посетили секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак. Американский дипломат подчеркнул важность расследования вопроса вмешательства в выборы 2016 года и дела Хантера Байдена. Отмечается, что после заявления Сондланда о расследовании, тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон «немедленно завершил встречу».

Напомним, что представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.