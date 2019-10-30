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Розведення військ: оприлюднено фотодокази обстрілів “Золотого-4” терористами. Фото: Укрінформ

Розведення військ: оприлюднено фотодокази обстрілів «Золотого-4» терористами

30 жов 2019, 09:49
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Обстріли на Донбасі з боку підконтрольних Росії терористичних формувань зафіксували представники Спільного центру з координації та контролю припинення вогню напередодні розведення військ, передбаченого так званою «формулою Штайнмаєра».

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Зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм було обстріляно селище «Золоте-4» в Попаснянському районі на Луганщині. За даними штабу операції Об'єднаних сил, сталося це ввечері 28 жовтня, за день до початку передислокації військ на лінії розмежування.

Вогонь вівся в період із 20.45 до 22.40, у тому числі по житлових будинках в «Золотому-4». Спостерігачі здійснили фотофіксацію пошкоджень інфраструктури, зокрема, в покрівлі та облицюванні двох приватних будинків по вулицях Горіховій та Довженка.

Також було опитано місцеве населення. На щастя, внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Розведення військ: оприлюднено фотодокази обстрілів “Золотого-4” терористами. Фото: штаб ООС

Розведення військ: оприлюднено фотодокази обстрілів “Золотого-4” терористами. Фото: штаб ООС

Розведення військ: оприлюднено фотодокази обстрілів “Золотого-4” терористами. Фото: штаб ООС

Розведення військ: оприлюднено фотодокази обстрілів “Золотого-4” терористами. Фото: штаб ООС

Окрім того, у штабі ООС повідомили, що минулої доби, 29 жовтня, терористи дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Противник вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП у напрямку Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, Луганського та Кримського.

Сьогодні, 30 жовтня, донбаські терористи і російські окупанти вже двічі порушували режим припинення вогню. Обстріли з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано в районі Зайцевого та Кримського.

Штаб ООС зазначив, що українські бійці не зазнали втрат унаслідок вказаних обстрілів.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, на Донбасі стартувало розведення військ, передбачене «формулою Штайнмаєра». О 12.00 підрозділи Збройних сил України відійшли з позицій біля «Золотого». За даними сепаратистських ЗМІ, підконтрольні Росії терористи також здійснили передислокацію своїх формувань. Очікується, що між сторонами конфлікту буде 2 км відстані, а не 600−700 м, як це було до відведення.

Через 7−10 днів заплановано розведення військ поблизу Петрівського на Луганщині.

Джерело: Ракурс


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