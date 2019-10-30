Розведення сторін: у зоні ООС запровадили обмеження для громадян і надали спецповноваження силовикам, фото — tverezo.info

https://racurs.ua/ua/n128773-rozvedennya-storin-u-zoni-oos-zaprovadyly-obmejennya-dlya-gromadyan-i-nadaly-specpovnovajennya.html

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Із початком процесу розведення сторін в районі Золотого у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) почав діяти спеціальний статус.

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Режим «Жовтий» увели з 28 жовтня, повідомила сьогодні прес-служба ООС. Це означає, що перебування і рух осіб в зоні дії ООС можливий тільки за наявності документів, а спеціальні відомства мають право огляду особистих речей і автомобілів. Період дії спецрежиму не вказано.

Силовики (ЗСУ та поліція) у період дії спецрежиму отримали додаткові повноваження. Зокрема, йдеться про затримання громадян, які не мають при собі документів, огляд особистих речей, безперешкодний вхід на земельні ділянки і в помешкання, використання в службових цілях транспорту громадян.

Ймовірне також обмеження руху авто і пішоходів, використання із службовою метою транспортних засобів, які належать підприємствам та установам.

Особам, які не задіяні в ООС, обмежується в’їзд і виїзд, отримання дозвільних документів, зберігання зброї, в тому числі холодної і травматичної, право фото- і відео зйомки, використання дронів, будь-яких радіостанцій в транспортних засобах, а також проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання.

Нагадаємо, 29 жовтня в штабі ООС заявили, що о 12.00 почалося розведення сил у Золотому Луганської області. Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на процес розведення сторін піде від семи до 10 днів. При цьому все буде залежати від збереження режиму припинення вогню. Після розведення сил в Золотому, процес почнеться в Петрівському. Утім, сьогодні стало відомо про нові обстріли цивільних в районі розведення.