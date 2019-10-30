Рада заборонила рубку лісів на схилах Карпат. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n128772-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-zaboronu-vyrubky-lisiv-na-shylah-karpat.html

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Верховна Рада схвалила в другому читанні проект закону № 0873 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)».

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Цей проект закону підтримав 301 нардеп. Політики заборонили проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових лісах на стрімких схилах Карпат, оскільки в 2011 році перестав діяти мораторій на рубку ялицево-букових лісів. Про це йдеться в пояснювальній записці законопроекту, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів. Крім того, законопроект має на меті заборонити проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках, — йдеться в документі.

Законопроект вносить зміни до ст. 21 та 26 закону України «Про природно-заповідний фонд», якими забороняє проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках. Дозволяється проводити лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів в ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким зобов’язав 15 підприємств Міністерства оборони України до 1 листопада цього року створити електронний облік деревини.