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Сенцов про Україну: Революція гідності перетворилася в контрреволюцію ненависті, фото — НВ

Революція гідності перетворилася у контрреволюцію ненависті: Сенцов не впізнав Україну після повернення (ВІДЕО)

30 жов 2019, 14:12
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Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов не впізнав українське суспільство після повернення з ув’язнення.

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Про свої спостереження Сенцов розповів сьогодні у Маріуполі на «Форумі Єдності». Він назвав зовнішню агресію і корупцію головними проблемами сучасної України. Крім того, Сенцов виокремив й ще одну — роз'єднаність та ненависть, яка панує в українському суспільстві.

Я щойно повернувся із Польщі. У Гданську в центрі «Солідарності» мене запитав українець із Івано-Франківська… Він воював на Донбасі, був на Майдані, а потім поїхав із дружиною до Польщі. Він запитав, чи побачив я після повернення ті стосунки між людьми, які були на Майдані. Я відповів: «Ні», — розповів Сенцов під час виступу на форумі.

Він зазначив, що пам’ятав завжди, як українці тепло і чесно спілкувалися на Майдані, як гідно поводилися. Сенцов вважає, що саме це йому дуже допомагало і в Криму, і в російській колонії.

Я знав заради чого ризикував, заради чого сидів. Але я приїхав і помітив, що ми все це втратили. Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті, — розповів режисер і письменник.

Він назвав атмосферу в українському суспільстві агресивною, оскільки громадяни стали дуже нетерпимими до думок інших людей, а також вважають ворогами не Москву, а тих, хто по-іншому ставиться до майбутнього своєї країни.

Маленька країна, яка єдина всередині, здатна перемогти й великого агресора, — розповів Сенцов.

Джерело: Ракурс


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