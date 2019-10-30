Сенцов об Украине: Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти, фото — НВ

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Ракурс

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов не узнал украинское общество после возвращения из заключения.

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О своих наблюдениях Сенцов рассказал сегодня в Мариуполе на «Форуме Единства». Он назвал внешнюю агрессию и коррупцию главными проблемами современной Украины. Кроме того, Сенцов выделил и еще одну — разобщенность и ненависть, которые царят в украинском обществе.

Я только что вернулся из Польши. В Гданьске в центре «Солидарности» меня спросил украинец из Ивано-Франковска… Он воевал на Донбассе, был на Майдане, а потом поехал с женой в Польшу. Он спросил, увидел ли я после возвращения те отношения между людьми, которые были на Майдане. Я ответил: «Нет», — рассказал Сенцов во время выступления на форуме.

Он отметил, что помнил всегда, как украинцы тепло и честно общались на Майдане, как достойно вели себя. Сенцов считает, что именно это ему очень помогало и в Крыму, и в российской колонии.

Я знал ради чего рисковал, ради чего сидел. Но я приехал и увидел, что мы все это потеряли. Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти, — рассказал режиссер и писатель.

Он назвал атмосферу в украинском обществе агрессивной, поскольку граждане стали очень нетерпимыми к мнению других людей, а также считают врагами не Москву, а тех, кто по-другому относится к будущему своей страны.