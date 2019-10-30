Украина готова к отопительному сезону. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n128769-ukraina-proydet-otopitelnyy-sezon-daje-bez-tranzita-gaza-iz-rossii-naftogaz.html

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Отопительный сезон 2019−2020 годов пройдет в Украине без проблем даже в том случае, если будет прекращен транзит газа из России в Европейский Союз.

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Также Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона независимо от погодных условий. Газовики закачали в хранилища 21,7 млрд куб. м. газа. Это почти на 5 млрд куб. м больше чем в 2018 году. Об этом 30 октября на брифинге заявил первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, передает «РБК-Украина».

По словам чиновника, группа «Нафтогаз» при участии оператора газо-транспортной системы и «Укртрансгаза» неоднократно проводила обучение с разнообразными сценариями, которые могут помешать проведению устойчивого отопительного сезона.

Мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает устойчивое прохождение отопительного сезона, — отметил Перелома.

Напомним, по состоянию на 30 октября отопление до сих пор не включили в домах жилого фонда Львовской и Херсонской областей. В целом в Украине по состоянию на сегодня к отоплению подключено 64,7% объектов социальной сферы.